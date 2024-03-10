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Арахамія: Наступного тижня ВР почне розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 21:29
Арахамія: Наступного тижня ВР почне розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада, фото Getty Images

Наступного тижня у Верховній Раді почнуть розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія зазначив, що фракція наполягатиме на відстрочці для осіб, які доглядають людей із інвалідністю, а також для аспірантів будь-якої форми навчання.

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Пряма мова: "Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд.

Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати.

Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію загалом внесено 4195 правок. Народний депутат від Голосу, секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко зазначав, що це чи не найбільше правок за всю історію

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Читайте також: Оновлений законопроєкт про мобілізацію. Що нового?

Теми: мобілізаціяВерховна РадаАрахамія
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