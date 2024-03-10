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Арахамия: На следующей неделе ВР начнет рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 марта 2024, 21:29
Арахамия: На следующей неделе ВР начнет рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации
Верховная Рада, фото Getty Images

На следующей неделе в Верховной Раде начнут рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия отметил, что фракция будет настаивать на отсрочке для лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью, а также для аспирантов любой формы обучения.

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Прямая речь: "Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о І, ІІ и ІІІ группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе.

Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать.

То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации".

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Что предшествовало: Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 поправок. Народный депутат от Голоса, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Роман Костенко отмечал, что это наверное больше всего правок за всю историю.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

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Темы: мобилизацияВерховная РадаАрахамия
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