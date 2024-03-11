У Кремлі відреагували на заяву Папи: кажуть, Київ не хоче вирішувати російські проблеми

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили заклик Папи Римського до переговорів, але Україна "абсолютно жорстко заперечує" можливість розмови з країною-агресором.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Наскільки я розумію, у висловлюваннях понтифіка був ширший контекст, але загалом... він висловлювався на користь переговорів. Ви знаєте, що і наш президент неодноразово говорив про нашу готовність, відкритість вирішувати наші проблеми (так Пєсков назвав неспровокований напад Росії на Україну і ведення кривавої війни проти неї протягом 10 років − ред.) шляхом переговорів. Це кращий шлях".

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Деталі: При цьому він розповів, що Україна не хоче вирішувати "російські проблеми".

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що, на жаль, і висловлювання Папи, і неодноразові заяви інших сторін, зокрема й нашої, останнім часом натикаються на абсолютно жорстке заперечення київського режиму − вони не допускають можливості ведення будь-яких переговорів".

Деталі: Він це пов'язує з тим, що Київ відчуває підтримку від європейських країн, які заявляють, що будуть "робити все, щоб приректи Росію на неминучу стратегічну поразку"

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"Це найглибша омана і найглибша помилка − і перебіг розвитку подій на полі бою найяскравішим чином про це свідчить", − заявив Пєсков, водночас традиційно промовчавши, які саме події на полі бою він мав на увазі.

Він також заявив, що активність Парижа в спробах "зібрати коаліцію" з країн, які говорять про готовність спрямувати свій контингент в Україну, − це "пряма лінія на нагнітання напруженості".

"Нагнітання напруженості на українському напрямі потенційно може мати дуже небажані наслідки", − вкотре спробував погрожувати Пєсков.

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.

Попри величезну кількість зброї і техніки російська армія несе великі втрати. А станом на початок березня − за понад 10 років війни і понад 2 роки повномасштабного вторгнення − окупанти не змогли досягти навіть найменшої стратегічної перемоги − виходу на кордони Донецької та Луганської областей. У містах і селах на сході України тривають бої за кожну вулицю і будинок. Окупанти намагаються шукати зброю і найманців в інших країнах.

Україна вважає передумовою для переговорів лише повне виведення російських військ з її території, відновлення кордонів Україні 1991 року, повернення всіх полонених, виплату репарацій і притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Усе це прописане в українській формулі миру.

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