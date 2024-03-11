В Кремле отреагировали на заявление Папы: говорят, Киев не хочет решать российские проблемы

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели призыв Папы Римского к переговорам, но Украина "абсолютно жесткое отрицает" возможность разговора со страной-агрессором.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, но в целом… он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности, открытости решать наши проблемы (так Пєсков назвал неспровоцированное нападение России на Украину и ведение кровавой войны против нее на протяжении 10 лет − ред.) путем переговоров. Это предпочтительный путь".

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Детали: При этом он рассказал, что Украина не хочет решать "российские проблемы".

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе и нашей, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание киевского режима − они не допускают возможности ведения каких-либо переговоров".

Детали: Он это связывает с тем, что Киев чувствует поддержку от европейских стран, которые заявляют, что будут "делать все чтобы обречь Россию на неминуемое стратегическое поражение"

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"Это глубочайшее заблуждение и глубочайшая ошибка − и ход развития событий на поле боя самим ярким образом об этом свидетельствует", − заявил Песков, при этом традиционно умолчав, какие именно события на поле боя он имел ввиду.

Он также заявил, что активность Парижа в попытках "сколотить коалицию" из стран, которые говорят о готовности направить свой контингент в Украину, − это "прямая линия на нагнетание напряженности".

"Нагнетание напряженности на украинском направлении потенциально может иметь очень нежелательные последствия", − в который раз попытался поугрожать Песков.

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.

Несмотря на огромное количество оружия и техники российская армия несет большие потери. А по состоянию на начало марта − за более, чем 10 лет войны и более чем 2 года полномасштабного вторжения − оккупанты не смогли достичь даже малейшей стратегической победы − выхода на границы Донецкой и Луганской областей. В городах и селах на востоке Украины продолжаются бои за каждую улицу и дом. Оккупанты пытаются искать оружие и наемников в других странах.

Украина считает предпосылкой для переговоров только полный вывод российских войск с ее территории, восстановление границ Украины 1991 года, возвращение всех пленных, выплату репараций и привлечение военных преступников к ответственности. Все это прописано в украинской формуле мира.

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