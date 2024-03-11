Буданов назвав потоплення кораблів РФ "підготовчими заходами" перед операцією в Криму

Ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами для до "серйозної операції в Криму".

Джерело: Буданов в документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму"

Пряма мова: "Це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.

Реклама:

Багато хто з них вірить, що їх забули, кинули. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що їх зрадили. Таких людей багато".

Читайте також: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ