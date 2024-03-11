Буданов назвав потоплення кораблів РФ "підготовчими заходами" перед операцією в Криму
Ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами для до "серйозної операції в Криму".
Джерело: Буданов в документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму"
Пряма мова: "Це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.
Багато хто з них вірить, що їх забули, кинули. Не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що їх зрадили. Таких людей багато".
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Передісторія:
- Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Після цього в Генштабі ЗСУ заявили, що українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.