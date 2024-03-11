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Буданов назвал потопление кораблей РФ "подготовительными мероприятиями" перед операцией в Крыму

Александр ШумилинПонедельник, 11 марта 2024, 19:22
Буданов назвал потопление кораблей РФ подготовительными мероприятиями перед операцией в Крыму
Фото: УП

Поражение российских кораблей и других целей в акватории Черного моря является подготовительными мероприятиями для до "серьезной операции в Крыму".

Источник: Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"

Прямая речь: "Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. 

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Многие из них верят, что их забыли, бросили. Не все так хорошо это воспринимают, как кажется. Есть люди, которые любят Украину, но считают, что их предали. Таких людей много".

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Предыстория:

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  • В результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
  • После этого в Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы вывели из строя за время широкомасштабного вторжения около 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Темы: Черное мореразведка
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