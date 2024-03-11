Буданов назвал потопление кораблей РФ "подготовительными мероприятиями" перед операцией в Крыму

Поражение российских кораблей и других целей в акватории Черного моря является подготовительными мероприятиями для до "серьезной операции в Крыму".

Источник: Буданов в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"

Прямая речь: "Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет.

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Многие из них верят, что их забыли, бросили. Не все так хорошо это воспринимают, как кажется. Есть люди, которые любят Украину, но считают, что их предали. Таких людей много".

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