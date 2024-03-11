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Зеленський: Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців

Олександр ШумілінПонеділок, 11 березня 2024, 21:23
Зеленський: Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими.  

Джерело: Зеленський в інтерв’ю французькому новинному медіа BFMTV  

Деталі: Видання наводить цитати Зеленського про стан справ на фронті. 19 лютого у своєму зверненні він заявив, що українська армія перебуває у "надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту".

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Тепер же Зеленський оцінює ситуацію більш позитивно. "Ситуація набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців", - цитує президента видання.

Пряма мова Зеленського: "Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників".

Деталі: Також Зеленський сказав, що "наступ Росії зупинено", а її армія "втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил". Проте за його словами, ситуація може змінитися через "місяць або тиждень", якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

Коментуючи захоплення Авдіївки, Зеленський заявив, що російська армія не захопила місто, а просто повністю його зруйнувала.

Передісторія:

  • Під час пресконференції в кінці лютого 2024 року Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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