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Зеленский: Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев

Александр ШумилинПонедельник, 11 марта 2024, 21:23
Зеленский: Ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нынешней ситуации на фронте, заявил, что ситуация намного лучше, чем была в течение зимы. 

Источник: Зеленский в интервью французскому новостному медиа BFMTV 

Детали: Издание приводит цитаты Зеленского о состоянии дел на фронте. 19 февраля в своем обращении он заявил, что украинская армия находится в "чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких частях фронта".

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Теперь же Зеленский оценивает ситуацию более позитивно. "Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев", - цитирует президента издание.

Прямая речь Зеленского: "Мы имели трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников".

Детали: Также Зеленский сказал, что "наступление России остановлено", а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Однако по его словам, ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.

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Комментируя захват Авдеевки, Зеленский заявил, что российская армия не захватила город, а просто полностью его разрушила.

Предыстория:

  • Во время пресс-конференции в конце февраля 2024 года Зеленский заявил, что март-апрель будут сложными для Украины, а также сообщил, что Россия готовит наступление на конец мая или на начало лета.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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