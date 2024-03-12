В России возле военного аэродрома упал самолет Ил-76, на борту было 15 человек

В Ивановской области РФ разбился Ил-76 в Ивановской области РФ, Фото: РосСМИ

В Ивановской области РФ возле военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Источник: русская служба "Радио Свобода", "ТАСС"

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Детали: Издание пишет, что в Минобороны РФ подтвердили падение военного самолета Ил-76. По их данным, на его борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Самолет будто не смог долететь до полосы аэродрома "Северный" и упал в районе местного кладбища.

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Как отмечает российская служба "Радио Свобода", на аэродроме "Северный" базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и военно-транспортная авиация.

Предварительно, причиной катастрофы называют пожар одного из двигателей во время взлета.

Фото: росСМИ

Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России вылетела на аэродром, чтобы установить причины аварии военно-транспортного самолета Ил-76.