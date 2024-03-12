Російська влада заявила, що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник
У будівлю адміністрації російського обласного центру Бєлгорода врізався український безпілотник, постраждали 2 людини, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Джерело: російський чиновник у Telegram
Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга − контузію".
Деталі: За його словами, внаслідок вибуху в будівлі вибило вікна і посікло фасад.
"На місці працюють усі оперативні служби", − підсумував Гладков.
У російських Telegram-каналах з’явилось відео наслідків прильоту безпілотника у будівлю адміністрації. Зокрема видно, що з будівлі відпали літери "Адміністрація міста Бєлгорода".
Наслідки прильоту безпілотника у будівлю адміністрації у російському Бєлгороді. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/7ahh8gAOeH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024
Також російські пабліки пишуть, що безпілотник атакував і торговельний об’єкт у Бєлгороді.
На одному з відео видно, як летить безпілотник і чути автоматну чергу, згодом дрон врізається в будівлю.
Російські Telegram-канали також повідомляють, що безпілотник атакував і торговельний об’єкт у Бєлгороді, РФ. На відео зафіксований момент влучання pic.twitter.com/5EmusDOAlo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024
Пізніше цю інформацію підтвердив і Гладков.
"У Бєлгороді в районі залізничного вокзалу на дах торгового центру впав безпілотник. Постраждалих немає. За попередніми даними, пошкоджений один легковий автомобіль. Територія оточена. Усі оперативні служби працюють на місці", − написав Гладков у Telegram.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА у місті Орел та в Нижньогородській області РФ загорілись нафтобази.
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що не може коментувати, якими засобами атакували нафтобази в Росії, але наголосив, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.