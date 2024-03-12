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Російська влада заявила, що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник

Ірина БалачукВівторок, 12 березня 2024, 13:39
Російська влада заявила, що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник
Адміністрація міста Бєлгород після прильоту безпілотника. Фото з Telegram-каналу БєлПлюс

У будівлю адміністрації російського обласного центру Бєлгорода врізався український безпілотник, постраждали 2 людини, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Джерело: російський чиновник у Telegram

Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга − контузію".

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Деталі: За його словами, внаслідок вибуху в будівлі вибило вікна і посікло фасад. 

 
Фото з Telegram-каналу БєлПлюс

"На місці працюють усі оперативні служби", − підсумував Гладков. 

 
Фото з Telegram-каналу БєлПлюс

У російських Telegram-каналах з’явилось відео наслідків прильоту безпілотника у будівлю адміністрації. Зокрема видно, що з будівлі відпали літери "Адміністрація міста Бєлгорода".

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Також російські пабліки пишуть, що безпілотник атакував і торговельний об’єкт у Бєлгороді.

На одному з відео видно, як летить безпілотник і чути автоматну чергу, згодом дрон врізається в будівлю. 

Пізніше цю інформацію підтвердив і Гладков.

"У Бєлгороді в районі залізничного вокзалу на дах торгового центру впав безпілотник. Постраждалих немає. За попередніми даними, пошкоджений один легковий автомобіль. Територія оточена. Усі оперативні служби працюють на місці", − написав Гладков у Telegram.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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