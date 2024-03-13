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Не рухайтесь, швидко − турнікет! − поліція показала перші хвилини після удару по Кривому Рогу

Ірина БалачукСереда, 13 березня 2024, 11:38
Не рухайтесь, швидко − турнікет! − поліція показала перші хвилини після удару по Кривому Рогу
Фото ДСНС

Поліція опублікувала відео перших хвилин порятунку людей після удару росіян по Кривому Рогу, в результаті якого загинули 4 людини та ще понад 40 дістали поранення.

Джерело: Патрульна поліція у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Відео розпочинається з того, що правоохоронці отримують повідомлення про влучання у будинок і швидко вирушають на місце події.

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На кадрах видно пошкоджені квартири і поранених людей.

Поліцейські просять постраждалих не рухатися, щоб не нашкодити собі, швидко оглядають їх, накладають одному важко пораненому турнікет на ногу і евакуюють мешканців на ношах.

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Доповнено: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки загинули 4 людини (жінки  45, 49 та 55 років та чоловік, особу якого встановлюють) та постраждали 43, серед яких 12 дітей. 

Пряма мова Лисака: "У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей  – "важкі"". 

 
Пошкоджений будинок у Кривому Розі 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Деталі: Загалом у результаті російської атаки у місті пошкоджені близько 2 десятків багатоповерхівок, 2 садочки та 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад, а також автомобілі.

Передісторія:

Теми: Кривий Рігракетний удар
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