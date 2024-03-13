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Не двигайтесь, быстро − турникет!" − полиция показала первые минуты после удара по Кривому Рогу

Ирина БалачукСреда, 13 марта 2024, 11:38
Не двигайтесь, быстро − турникет! − полиция показала первые минуты после удара по Кривому Рогу
Фото ГСЧС

Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу, в результате которого погибли 4 человека и еще более 40 получили ранения.

Источник: Патрульная полиция в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram 

Детали: Видео начинается с того, что правоохранители получают сообщение о попадании в дом и быстро отправляются на место происшествия.

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На кадрах видно поврежденные квартиры и раненых людей.

Полицейские просят пострадавших не двигаться, чтобы не навредить себе, быстро осматривают их, накладывают одному тяжело раненому турникет на ногу и эвакуируют жителей на носилках.   

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки погибли 4 человека (женщины 45, 49 и 55 лет и мужчина, личность которого устанавливается) и пострадали 43, среди которых 12 детей.

Прямая речь Лысака: "В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей − "тяжелые"". 

 Поврежденный дом в Кривом Роге
Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: В общем в результате российской атаки в городе повреждены около 2 десятков многоэтажек, 2 садика и 2 школы, предприятие, админздание, магазин, склад, а также автомобили.

Предыстория:

Темы: Кривой Рогракетный удар
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