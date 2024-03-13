Не двигайтесь, быстро − турникет!" − полиция показала первые минуты после удара по Кривому Рогу
Полиция опубликовала видео первых минут спасения людей после удара россиян по Кривому Рогу, в результате которого погибли 4 человека и еще более 40 получили ранения.
Источник: Патрульная полиция в Telegram, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Детали: Видео начинается с того, что правоохранители получают сообщение о попадании в дом и быстро отправляются на место происшествия.
На кадрах видно поврежденные квартиры и раненых людей.
Поліція показала перші хвилини після удару окупантів по Кривому Рогу увечері 12 березня. Відео з Telegram Патрульної поліції pic.twitter.com/5pZb6CUaO8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 13, 2024
Полицейские просят пострадавших не двигаться, чтобы не навредить себе, быстро осматривают их, накладывают одному тяжело раненому турникет на ногу и эвакуируют жителей на носилках.
Дополнено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки погибли 4 человека (женщины 45, 49 и 55 лет и мужчина, личность которого устанавливается) и пострадали 43, среди которых 12 детей.
Прямая речь Лысака: "В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей − "тяжелые"".
Детали: В общем в результате российской атаки в городе повреждены около 2 десятков многоэтажек, 2 садика и 2 школы, предприятие, админздание, магазин, склад, а также автомобили.
Предыстория:
- 12 марта россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59, ее обломки упали на многоэтажку, возник пожар. Тогда сообщалось, что три человека погибли и еще более 40 получили ранения.
- Позже стало известно, что в больнице умерла раненая женщина, таким образом количество погибших от российского ракетного удара возросло до 4.