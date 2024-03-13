Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Потяги на кордоні Польщі та Росії. Скриншот з відео

Українське інформагентство "Район.ін.юа" заявляє, що у Польщі затримали його двох журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з Росією.

Джерело: Район.ін.юа

Дослівно агентство: "Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща".

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Пряма мова Конкевича: "Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила".

Деталі: Повідомляється, що затримали журналістів у місті Бранєво. Це сталося 7 березня приблизно о 13:10 за місцевим часом.

"Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу", − зазначає агентство.

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Також повідомляється, що працівники поліції без згоди журналістів обшукали їх автомобіль. А з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

Крім того, у журналістів відібрали два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, павербанки й навіть селфі-палиці.

Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин і заборонили відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років.

Агентство повідомляє, що журналісти виконували свої обв’язки − вони мали редакційне завдання дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також вони мали поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Район.in.ua закликав органи державної влади України та Польщі належно відреагувати на цей інцидент.

Пряма мова директора агентства Ігоря Денисевича: "Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність інформаційного агентства".

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