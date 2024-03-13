Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 13 березня 2024, 13:30
Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ
Потяги на кордоні Польщі та Росії. Скриншот з відео

Українське інформагентство "Район.ін.юа" заявляє, що у Польщі затримали його двох журналістів, які проводили розслідування щодо торгівлі Польщі з Росією.

Джерело: Район.ін.юа

Дослівно агентство: "Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща".

Реклама:

Пряма мова Конкевича: "Район.Закордон поїхав на північ Польщі, до кордону з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу у Європу досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, натомість побачили вагони РЖД – Руской железной дорогі. Польська поліція затримала нас та вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати до України, а Агенція внутрішньої безпеки назвала особами, які загрожують національній безпеці Польщі, та видворила".

Деталі: Повідомляється, що затримали журналістів у місті Бранєво. Це сталося 7 березня приблизно о 13:10 за місцевим часом.

"Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу", − зазначає агентство.  

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що працівники поліції без згоди журналістів обшукали їх автомобіль. А з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі.

Крім того, у журналістів відібрали два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам’яті, павербанки й навіть селфі-палиці.

Станом на вечір 9 березня прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин і заборонили відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років.

Агентство повідомляє, що журналісти виконували свої обв’язки − вони мали редакційне завдання дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський. Також вони мали поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

Район.in.ua закликав органи державної влади України та Польщі належно відреагувати на цей інцидент. 

Пряма мова директора агентства Ігоря Денисевича: "Редакція зараз самотужки розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони упродовж 5 років. Але ми звертаємося до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не тільки щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є коштовним й становить матеріальну цінність. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність інформаційного агентства".

Передісторія:

  • Раніше подібна історія трапилася з журналістами "Української правди". 
  • 27 лютого журналіст УП Михайло Ткач працював біля польсько-білоруського кордону (Підляське воєводство межує з білоруською територією) разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.
  • Після цього до нього підійшли поліцейські, які показали свої посвідчення, далі відвезли в комендатуру, обшукали машину й техніку, і після чотирьох годин та допиту за участю спецслужб – відпустили.
  • Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва вказала, що ситуацію вдалося владнати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі.
  • Польська поліція спершу заперечувала, що затримувала представників ЗМІ, але згодом це визнала і пояснила, що перед затриманням журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом з оператором біля польсько-білоруського кордону отримала повідомлення від "небайдужого мешканця" про двох чоловіків, які фотографували та використовували дрон біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту.

Теми: ПольщаРосіяторгівляЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон: У нас немає лімітів, ми будемо реагувати на поведінку Росії

Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил

Буданов про рейди РДК і "Свободи Росії": Вони стають силою, будемо допомагати

Зеленський призначив ексочільника Луганщини керувати районом на Закарпатті

Cім’я загиблої української журналістки Кувшинової судитиметься з Fox News

ОВА: Удар по Одесі у п’ятницю – наймасованіший за кількістю жертв. В області жалоба

Усі новини...
Польща
Закупівля снарядів для України: Польща приєдналася до "чеської ініціативи"
Politico: Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб обговорити свої позиції щодо підтримки України
Кредит у $2 млрд на оборонні потреби нададуть Польщі США 
Останні новини
22:30
Українська тенісистка попри війну грає в турнірах у парі з росіянками
22:09
Макрон: У нас немає лімітів, ми будемо реагувати на поведінку Росії
21:39
У Вільнюсі поховали першого литовського добровольця, який загинув, захищаючи Україну
21:11
Колишній міністр оборони Польщі і нова влада обмінялися випадами через кошти ЄС для ОПК
20:58
Зеленський поговорив із Сирським: Відчувається, що ЗСУ стають міцнішими
20:38
Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості
20:24
футбол"Кривбас" вирвав перемогу над "Колосом" в УПЛ
20:05
На Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну – Генштаб
20:01
Ігната звільнили з посади речника Повітряних сил
19:49
Буданов про рейди РДК і "Свободи Росії": Вони стають силою, будемо допомагати
Усі новини...
Реклама: