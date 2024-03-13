Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Украинское информагентство "Район.ин.юа" заявляет, что в Польше задержали его двух журналистов, которые проводили расследование о торговле Польши с Россией.

Источник: Район.ин.юа

Дословно агентство: "Редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша".

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Прямая речь Конкевича: "Район.Закордон поехал на север Польши, к границе с Калининградской областью РФ, чтобы увидеть, как через Польшу в Европу до сих пор идут газ и зерно из России. Ни одного блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД − Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и выдворило".

Детали: Сообщается, что задержали журналистов в городе Бранево. Это произошло 7 марта примерно в 13:10 по местному времени.

"Причиной задержания работники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно − российские вагоны сжиженного газа", − отмечает агентство.

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Также сообщается, что работники полиции без согласия журналистов обыскали их автомобиль. А из рюкзака, который был в машине, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи.

Кроме того, у журналистов отобрали два смартфона, два фотоаппарата, личный макбук, карты памяти, павербанки и даже селфи-палки.

По состоянию на вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска Дорогуск-Ягодин и запретили посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет.

Агентство сообщает, что журналисты выполняли свои обязанности − они имели редакционное задание исследовать тему грузовых перевозок между Польшей и Россией, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы − польский или российский. Также они должны были пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.

Район.in.ua призвал органы государственной власти Украины и Польши должным образом отреагировать на этот инцидент.

Прямая речь директора агентства Игоря Денисевича: "Редакция сейчас самостоятельно начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое дорогостоящее и представляет материальную ценность. Отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность информационного агентства".

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