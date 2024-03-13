Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ
Украинское информагентство "Район.ин.юа" заявляет, что в Польше задержали его двух журналистов, которые проводили расследование о торговле Польши с Россией.
Источник: Район.ин.юа
Дословно агентство: "Редактора Юрия Конкевича и видеооператора Александра Пилюка задержали 7 марта во время фиксации пересечения границы грузовыми автомобилями между Калининградской областью РФ и Республикой Польша".
Прямая речь Конкевича: "Район.Закордон поехал на север Польши, к границе с Калининградской областью РФ, чтобы увидеть, как через Польшу в Европу до сих пор идут газ и зерно из России. Ни одного блокпоста польских фермеров там мы не встретили, зато увидели вагоны РЖД − Русской железной дороги. Польская полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвало лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и выдворило".
Детали: Сообщается, что задержали журналистов в городе Бранево. Это произошло 7 марта примерно в 13:10 по местному времени.
"Причиной задержания работники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно − российские вагоны сжиженного газа", − отмечает агентство.
Также сообщается, что работники полиции без согласия журналистов обыскали их автомобиль. А из рюкзака, который был в машине, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи.
Кроме того, у журналистов отобрали два смартфона, два фотоаппарата, личный макбук, карты памяти, павербанки и даже селфи-палки.
По состоянию на вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска Дорогуск-Ягодин и запретили посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет.
Агентство сообщает, что журналисты выполняли свои обязанности − они имели редакционное задание исследовать тему грузовых перевозок между Польшей и Россией, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы − польский или российский. Также они должны были пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли.
Район.in.ua призвал органы государственной власти Украины и Польши должным образом отреагировать на этот инцидент.
Прямая речь директора агентства Игоря Денисевича: "Редакция сейчас самостоятельно начала процесс обжалования депортации, которая запрещает нашим журналистам посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое дорогостоящее и представляет материальную ценность. Отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность информационного агентства".
Предыстория:
- Ранее подобная история случилась с журналистами "Украинской правды".
- 27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач работал возле польско-белорусской границы (Подляское воеводство граничит с белорусской территорией) вместе с оператором, снимая материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью.
- После этого к нему подошли полицейские, которые показали свои удостоверения, далее отвезли в комендатуру, обыскали машину и технику, и после четырех часов и допроса с участием спецслужб – отпустили.
- Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева указала, что ситуацию удалось уладить только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше.
- Польская полиция сначала отрицала, что задерживала представителей СМИ, но позже это признала и объяснила, что перед задержанием журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором у польско-белорусской границы получила сообщение от "неравнодушного жителя" о двух мужчинах, которые фотографировали и использовали дрон у путей вблизи железнодорожного узла в селе Голяшин Луковского повета.