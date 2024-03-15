Удар БпЛА по будинку на Вінниччині: у лікарні померла ще одна постраждала

У лікарні померла постраждала внаслідок нічного удару БпЛА окупантів по житловому будинку на Вінничині, кількість загиблих збільшилась до 2 людей. За даними Нацполіції загиблі - подружжя 52 та 53 років.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, ДСНС, Нацполіція

Пряма мова: "На жаль, внаслідок нічної атаки на Вінниччині померла ще одна людина".

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Деталі: За словами Борзова, усього госпіталізували четверо осіб, одна людина загинула на місці.

"Щойно стало відомо, що у лікарні померла жінка. Співчуття родинам загиблих", - зазначив голова ОВА.

Оновлено. Пізніше у Нацполіції уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні. Їх 26-річного сина вдалось дістати з-під завалів. Наразі йому надається медична допомога.

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Що було раніше: Вночі на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, повідомлялось про одного загиблого та 4 поранених.