Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар БпЛА по дому в Винницкой области: в больнице умерла еще одна пострадавшая

Станислав ПогориловПятница, 15 марта 2024, 08:34
Удар БпЛА по дому в Винницкой области: в больнице умерла еще одна пострадавшая
Фото: ГСЧС

В больнице умерла пострадавшая в результате ночного удара БпЛА оккупантов по жилому дому в Винницкой области, количество погибших увеличилась до 2 человек. По данным Нацполиции погибшие - супруги 52 и 53 лет.

Источник: председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов, ГСЧС, Нацполиция

 

Прямая речь: "К сожалению, в результате ночной атаки в Винницкой области умер еще один человек".

Реклама:
 

Детали: По словам Борзова, всего госпитализировали четыре человека, один человек погиб на месте.

 

"Только что стало известно, что в больнице умерла женщина. Соболезнования семьям погибших", - отметил председатель ОВА.

Обновлено. Позже в Нацполиции уточнили, что в результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена скончалась в больнице. Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Пока ему оказывается медицинская помощь.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ночью в Винницкой области российский дрон попал в жилой дом, сообщалось об одном погибшем и 4 раненых. 

Темы: Винницкая областьвойнажертвыбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Винницкая область
Вражеский БпЛА попал в жилой дом Винницкой области. Погиб человек, есть раненые
СБУ: Задержана жена "экс-регионала", которая шпионила для ФСБ в Винницкой области
Ночная атака россиян: в Винницкой области горел объект инфраструктуры
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: