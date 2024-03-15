Удар БпЛА по дому в Винницкой области: в больнице умерла еще одна пострадавшая

В больнице умерла пострадавшая в результате ночного удара БпЛА оккупантов по жилому дому в Винницкой области, количество погибших увеличилась до 2 человек. По данным Нацполиции погибшие - супруги 52 и 53 лет.

Источник: председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов, ГСЧС, Нацполиция

Прямая речь: "К сожалению, в результате ночной атаки в Винницкой области умер еще один человек".

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Детали: По словам Борзова, всего госпитализировали четыре человека, один человек погиб на месте.

"Только что стало известно, что в больнице умерла женщина. Соболезнования семьям погибших", - отметил председатель ОВА.

Обновлено. Позже в Нацполиции уточнили, что в результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена скончалась в больнице. Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Пока ему оказывается медицинская помощь.

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Что предшествовало: Ночью в Винницкой области российский дрон попал в жилой дом, сообщалось об одном погибшем и 4 раненых.