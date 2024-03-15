Кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі зросла до 20

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 20, а поранених до 75.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, ДСНС України, генпрокурор Андрій Костін

Оновлено: Костін повідомив, що станом на 17:00 кількість загиблих зросла до 19, а поранених до 73.

Реклама:

Пряма мова Кіпера: "Кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Ще 55 людей з пораненнями у лікарні".

Деталі: Кіпер також повідомив, що вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих. В ДСНС повідомили, що серед постраждалих 8 їхніх співробітників.

Оновлено о 19:20: В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 20.

ВІДЕО ДНЯ

Фото - ДСНС

О 22:05 Кіпер повідомив, що кількість поранених зросла до 75.

Пряма мова: "Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 людей у важкому стані".

Що цьому передувало: