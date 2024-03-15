Количество погибших в результате российского удара по Одессе возросло до 20

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 20, а раненых до 73.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС, генпрокурор Андрей Костин

Обновлено: Костин сообщил, что по состоянию на 17:00 количество погибших возросло до 19, а раненых до 73.

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Прямая речь Кипера: "Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице".

Детали: Кипер также сообщил, что уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших. В ГСЧС сообщили, что среди пострадавших 8 их сотрудников.

Обновлено в 19:20: В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 20.

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Фото - ГСЧС

В 22:05 Кипер сообщил, что количество раненых выросло до 75.

Прямая речь: "Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии".

Что этому предшествовало: