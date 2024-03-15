Путін відреагував на бої у Бєлгородській і Курській областях: залякує відповіддю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях мають на меті зірвати "вибори" в Росії і "не залишаться" безкарними.

Джерело: прокремлівські видання "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "З метою зірвати процес голосування, залякати людей київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних збройних акцій. Це нанесення ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО.

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Тим не менш, у нас є постраждалі серед мирних громадян. Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться".

Деталі: Також Путін на нараді з постійними членами Радбезу РФ заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях були з метою "зірвати вибори в Росії".

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