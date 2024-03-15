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Путін відреагував на бої у Бєлгородській і Курській областях: залякує відповіддю

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 березня 2024, 17:35
Путін відреагував на бої у Бєлгородській і Курській областях: залякує відповіддю
Путін, скриншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях мають на меті зірвати "вибори" в Росії і "не залишаться" безкарними. 

Джерело: прокремлівські видання "ТАСС", "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "З метою зірвати процес голосування, залякати людей київський неонацистський режим задумав і намагається здійснити низку злочинних, демонстративних збройних акцій. Це нанесення ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО.

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Тим не менш, у нас є постраждалі серед мирних громадян. Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться".

Деталі: Також Путін на нараді з постійними членами Радбезу РФ заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях були з метою "зірвати вибори в Росії".

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 14 березня губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над обласним центром і районом сили ППО збили 8 повітряних цілей, російські пабліки пишуть про нібито спробу заходу "української ДРГ", проте російські добровольці заявили, що це вони атакують військові об'єкти в РФ − вони пояснили, що змушені відкрити вогонь, оскільки Росія продовжує бити по мирних населених пунктах України.
  • Відразу після цього глава і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.
  • Пізніше легіон "Свобода Росії" опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються "українські терористи", а Росгвардія запевняла, що нібито "відбиває напад українських диверсантів".

Теми: ПутінвійнаРосія
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