Путин отреагировал на бои в Белгородской и Курской областях: запугивает ответом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях имеют целью сорвать "выборы" в России и "не останутся" безнаказанными.

Источник: прокремлевские издания "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "С целью сорвать процесс голосования, запугать людей киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов уничтожаются нашими средствами ПВО.

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Тем не менее, у нас есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".

Детали: Также Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что события в Белгородской и Курской областях были с целью "сорвать выборы в России".

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