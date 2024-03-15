Путин отреагировал на бои в Белгородской и Курской областях: запугивает ответом
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях имеют целью сорвать "выборы" в России и "не останутся" безнаказанными.
Источник: прокремлевские издания "ТАСС", "РИА Новости"
Прямая речь Путина: "С целью сорвать процесс голосования, запугать людей киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов уничтожаются нашими средствами ПВО.
Тем не менее, у нас есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".
Детали: Также Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что события в Белгородской и Курской областях были с целью "сорвать выборы в России".
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Предыстория:
- Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
- Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей.
- Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".