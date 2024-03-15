Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин отреагировал на бои в Белгородской и Курской областях: запугивает ответом

Алена МазуренкоПятница, 15 марта 2024, 17:35
Путин отреагировал на бои в Белгородской и Курской областях: запугивает ответом
Путін, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях имеют целью сорвать "выборы" в России и "не останутся" безнаказанными.

Источник: прокремлевские издания "ТАСС", "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "С целью сорвать процесс голосования, запугать людей киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов уничтожаются нашими средствами ПВО.

Реклама:

Тем не менее, у нас есть пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся".

Детали: Также Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что события в Белгородской и Курской областях были с целью "сорвать выборы в России".

Читайте также: Командир РДК White Rex: "Наши рейды в РФ – настоящий шок для россиян"

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 14 марта губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.
  • Сразу после єтого глава и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что российские добровольцы в течение 1,5 часов откроют огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей. 
  • Позже регион "Свобода России" опубликовал видео с пылающими зданиями и заявил, что уничтожил два склада боеприпасов российской армии в поселке Теткино Курской области РФ, при этом губернатор заявил, что на территорию области якобы прорываются "украинские террористы", а Росгвардия уверяли, что якобы "отражает нападение украинских диверсантов".

Темы: ПутинвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Путин
"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"
Портрет Путина завесили простыней: в России фиксируют нарушения на "выборах" президента
ГУР: Минобороны РФ разрешило воякам голосовать за Путина даже после смерти
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: