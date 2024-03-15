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Зеленський про ракетний обстріл Одеси: Дуже підлий удар покидьків

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 березня 2024, 19:21
Зеленський про ракетний обстріл Одеси: Дуже підлий удар покидьків
фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав ракетний обстріл Одеси в 15 березня, де загинули щонайменше 20 людей, "підлим ударом покидьків". Зеленський додав, що сили оборони забезпечать російським вбивцям справедливу реакцію.

Джерело: відеозвернення Зеленського 15 березня

Пряма мова: "Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга – коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих і постраждалих – фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним і близьким.

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Десятки поранених. Триває пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби... Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію".

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Теми: ОдесаобстрілЗеленськийвійна
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