Зеленский о ракетном обстреле Одессы: Очень подлый удар подонков

Президент Владимир Зеленский назвал ракетный обстрел Одессы в 15 марта, где погибли по меньшей мере 20 человек, "подлым ударом подонков". Зеленский добавил, что силы обороны обеспечат российским убийцам справедливую реакцию.

Источник: видеообращение Зеленского 15 марта

Прямая речь: "Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая - когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших - фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким.

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Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы... Я поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших. Наши силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию".

Что этому предшествовало:

Днем 15 марта Одесса оказалась под ракетным ударом Российской Федерации.

Среди погибших фельдшер и сотрудник ГСЧС.

Позже в Силах обороны сообщили, что российско-оккупационные войска ударили по Одессе из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М".