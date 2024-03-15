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ЄС засудив смертоносний удар РФ по цивільних в Одесі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 березня 2024, 21:37
ЄС засудив смертоносний удар РФ по цивільних в Одесі
Наслідки російського удару по Одесі. Фото: ДСНС

В ЄС відреагували на ракетний удар російських окупаційних військ по Одесі, внаслідок якого загинули і постраждали десятки осіб.

Джерело: "Європейська правда", зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано у Twitter

Деталі: Він назвав сьогоднішню російську атаку "надзвичайно жахливим і смертоносним ударом по цивільних об'єктах".

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"Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", – підкреслив Стано.

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом РФ. Потужний вибух пролунав у місті близько 11:00, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього в Одесі чули повторний вибух.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до 20, а поранених до 73.

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Пізніше в Силах оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М".

Теми: ОдесаЄС
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