Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання – ЗМІ

Лієв під час одного із судових засідань. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, підозрюваного у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Джерело: адвокат Назар Кульчицький у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО".

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Деталі: Суспільне зазначає, що на даний момент захист не знає, чи Лієв вдома, оскільки ухвала не передбачає його присутності при звільненні з-під арешту.

ВАКС 15 березня розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який вже раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

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