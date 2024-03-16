Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання – ЗМІ
Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, підозрюваного у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
Джерело: адвокат Назар Кульчицький у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО".
Деталі: Суспільне зазначає, що на даний момент захист не знає, чи Лієв вдома, оскільки ухвала не передбачає його присутності при звільненні з-під арешту.
ВАКС 15 березня розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який вже раніше уже відпускав Лієва з-під варти.
Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.
Передісторія:
- 30 січня суд не обрав запобіжний захід Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.
- 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії "Львівський арсенал" (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
- 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.
- Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
- Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
- Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.