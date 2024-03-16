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Суд отпустил Лиева из-под стражи под собственное обязательство – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 марта 2024, 00:54
Суд отпустил Лиева из-под стражи под собственное обязательство – СМИ
Лиев во время одного из судебных заседаний. Фото: Александр Магула/Суспільне

Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи экс-руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого по делу о завладении почти полтора миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.

Источник: адвокат Назар Кульчицкий в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО".

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Детали: Суспільне отмечает, что на данный момент защита не знает, дома ли Лиев, поскольку постановление не предусматривает его присутствия при освобождении из-под ареста.

ВАКС 15 марта рассматривал жалобу адвокатов чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО. Дело рассматривал судья, который уже ранее уже отпускал Лиева из-под стражи.

Как стало известно из записи трансляции заседания, при рассмотрении дела прокурор по неизвестным причинам не присутствовал.

ВИДЕО ДНЯ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 февраля взяла под стражу Лиева до 8 апреля включительно с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Предыстория:

  • 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
  • 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
  • 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
  • Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
  • Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
  • Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

Темы: Миноборонысуд
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