Суд отпустил Лиева из-под стражи под собственное обязательство – СМИ
Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи экс-руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого по делу о завладении почти полтора миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.
Источник: адвокат Назар Кульчицкий в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО".
Детали: Суспільне отмечает, что на данный момент защита не знает, дома ли Лиев, поскольку постановление не предусматривает его присутствия при освобождении из-под ареста.
ВАКС 15 марта рассматривал жалобу адвокатов чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО. Дело рассматривал судья, который уже ранее уже отпускал Лиева из-под стражи.
Как стало известно из записи трансляции заседания, при рассмотрении дела прокурор по неизвестным причинам не присутствовал.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 февраля взяла под стражу Лиева до 8 апреля включительно с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен.
Предыстория:
- 30 января суд не избрал меру пресечения Лиеву, который фигурирует в деле о хищении почти 1,5 млрд грн.
- 27 января бывшему и действующему руководителям департамента Минобороны (Лиеву и Тоомасу Нахкуру), менеджерам компании "Львовский арсенал" (Юрию Збитневу) и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.
- 26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.
- Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.
- Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.
- Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.