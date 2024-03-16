Суд отпустил Лиева из-под стражи под собственное обязательство – СМИ

Лиев во время одного из судебных заседаний. Фото: Александр Магула/Суспільне

Высший антикоррупционный суд отпустил из-под стражи экс-руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, подозреваемого по делу о завладении почти полтора миллиарда гривен на закупке боеприпасов для ВСУ.

Источник: адвокат Назар Кульчицкий в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву - пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО".

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Детали: Суспільне отмечает, что на данный момент защита не знает, дома ли Лиев, поскольку постановление не предусматривает его присутствия при освобождении из-под ареста.

ВАКС 15 марта рассматривал жалобу адвокатов чиновника, которые просили суд отпустить подзащитного из СИЗО. Дело рассматривал судья, который уже ранее уже отпускал Лиева из-под стражи.

Как стало известно из записи трансляции заседания, при рассмотрении дела прокурор по неизвестным причинам не присутствовал.

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 февраля взяла под стражу Лиева до 8 апреля включительно с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

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