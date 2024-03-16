Обстріли міст і проведення Росією "виборів" на ТОТ пов’язані між собою – Штати в ООН

США заявили, що проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України та ракетні обстріли мирних міст пов’язані між собою, оскільки є частинами комплексної стратегії Кремля захопити землі сусідньої держави.

Джерело: постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я хочу почати із засудження сьогоднішніх (15 березня – ред.) російських нищівних ракетних обстрілів Одеси – атак, у результаті яких загинули щонайменше 14 людей (уже відомо про 20 жертв – ред.) і десятки отримали поранення.

Реклама:

Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов’язане з темою, яку ми тут обговорюємо – фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України".

Деталі: Посол зауважила, що для тих, хто досі не розуміє справжніх намірів РФ в Україні, існує стара приказка: "Якщо трапилося один раз, то це випадковість, двічі – збіг, а три – закономірність".

У цьому контексті Томас-Грінфілд заявила, що спроба анексії Криму та фіктивний референдум не є випадковістю, а президентські вибори на півострові чотири роки тому не є збігом обставин. Адже обидві ці нелегітимні дії були спричинені спробами Кремля узаконити спробу Путіна захопити землю.

ВІДЕО ДНЯ

Тож, за її словами, "російська тактика проведення фіктивних виборів на окупованих територіях України насправді стає шаблоном". В той час, як агресія та насильство в Україні доповнює зловмисні наміри РФ.

Дипломат підкреслила, що Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України.

"І ми однозначно засуджуємо продовження окупації Росією частини України", – додала посол.

Вона закликала міжнародну спільноту приєднатися до США в тому, щоби притягти до відповідальності осіб, відповідальних за організацію та проведення фіктивних виборів на ТОТ.

Томас-Грінфілд також закликала так званих –спостерігачів на виборах– утримуватися від легітимізації цього процесу: "Будь-яка особа з тих, хто підтримує Кремль, щоби створити хлипку видимість легітимності, є просто пішаком у їхній грі".