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Обстріли міст і проведення Росією "виборів" на ТОТ пов’язані між собою – Штати в ООН

Ольга Глущенко Субота, 16 березня 2024, 01:52
Обстріли міст і проведення Росією виборів на ТОТ пов’язані між собою – Штати в ООН
Лінда Томас-Грінфілд, скриншот відео

США заявили, що проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України та ракетні обстріли мирних міст пов’язані між собою, оскільки є частинами комплексної стратегії Кремля захопити землі сусідньої держави.

Джерело: постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради Безпеки, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я хочу почати із засудження сьогоднішніх (15 березня – ред.) російських нищівних ракетних обстрілів Одеси – атак, у результаті яких загинули щонайменше 14 людей (уже відомо про 20 жертв – ред.) і десятки отримали поранення.

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Це насильство є необґрунтованим та нерозривно пов’язане з темою, яку ми тут обговорюємо – фіктивними президентськими виборами на тимчасово окупованих територіях України".

Деталі: Посол зауважила, що для тих, хто досі не розуміє справжніх намірів РФ в Україні, існує стара приказка: "Якщо трапилося один раз, то це випадковість, двічі – збіг, а три – закономірність".

У цьому контексті Томас-Грінфілд заявила, що спроба анексії Криму та фіктивний референдум не є випадковістю, а президентські вибори на півострові чотири роки тому не є збігом обставин. Адже обидві ці нелегітимні дії були спричинені спробами Кремля узаконити спробу Путіна захопити землю.

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Тож, за її словами, "російська тактика проведення фіктивних виборів на окупованих територіях України насправді стає шаблоном". В той час, як агресія та насильство в Україні доповнює зловмисні наміри РФ.

Дипломат підкреслила, що Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України.

"І ми однозначно засуджуємо продовження окупації Росією частини України", – додала посол.

Вона закликала міжнародну спільноту приєднатися до США в тому, щоби притягти до відповідальності осіб, відповідальних за організацію та проведення фіктивних виборів на ТОТ.

Томас-Грінфілд також закликала так званих –спостерігачів на виборах– утримуватися від легітимізації цього процесу: "Будь-яка особа з тих, хто підтримує Кремль, щоби створити хлипку видимість легітимності, є просто пішаком у їхній грі".

Теми: СШАООНРосіявійна
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