Обстрелы городов и проведение Россией "выборов" на ВОТ связаны между собой – Штаты в ООН

США заявили, что проведение Россией так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины и ракетные обстрелы мирных городов связаны между собой, поскольку являются частями комплексной стратегии Кремля захватить земли соседнего государства.

Источник: постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я хочу начать с осуждения сегодняшних (15 марта – ред.) российских сокрушительных ракетных обстрелов Одессы - атак, в результате которых погибли по меньшей мере 14 человек (уже известно о 20 жертвах - ред.) и десятки получили ранения.

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Это насилие является необоснованным и неразрывно связано с темой, которую мы здесь обсуждаем - фиктивными президентскими выборами на временно оккупированных территориях Украины".

Детали: Посол отметила, что для тех, кто до сих пор не понимает истинных намерений РФ в Украине, существует старая поговорка: "Если случилось один раз, то это случайность, дважды – совпадение, а три – закономерность".

В этом контексте Томас-Гринфилд заявила, что попытка аннексии Крыма и фиктивный референдум не являются случайностью, а президентские выборы на полуострове четыре года назад не являются совпадением обстоятельств. Ведь оба эти нелегитимные действия были вызваны попытками Кремля узаконить попытку Путина захватить землю.

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Поэтому, по ее словам, "российская тактика проведения фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины на самом деле становится шаблоном". В то время, как агрессия и насилие в Украине дополняет злонамеренные намерения РФ.

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты никогда не признают претензий РФ на любую суверенную территорию Украины.

"И мы однозначно осуждаем продолжение оккупации Россией части Украины", – добавила посол.

Она призвала международное сообщество присоединиться к США в том, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за организацию и проведение фиктивных выборов на ВОТ.

Томас-Гринфилд также призвала так называемых "наблюдателей на выборах" воздерживаться от легитимизации этого процесса: "Любое лицо из тех, кто поддерживает Кремль, чтобы создать хрупкую видимость легитимности, является просто пешкой в их игре".