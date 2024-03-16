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Cім’я загиблої української журналістки Кувшинової судитиметься з Fox News

Роман ПетренкоСубота, 16 березня 2024, 13:00
Cім’я загиблої української журналістки Кувшинової судитиметься з Fox News
кувшинова, фото: facebook

Сім’я 24-річної фіксерки та журналістки з України Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року, подала позов проти американської телекомпанії Fox News.

Джерело: Business insider

Деталі: Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

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У позові телекомпанія звинувачується в недбалості, оскільки вона відправила команду журналістів, які працювали за контрактом з Fox News, в зону активних бойових дій, попри численні попередження місцевих чиновників і консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього.

Батько Олександри вважає, що його дочка була безпідставно піддана небезпеці.

Fox News опублікували заяву, в якій заявили, що продовжують оплакувати загибель Кувшинової та П'єра Закжевського, але будуть "з повагою захищатися від недостовірних тверджень в рамках цього позову".

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Теми: медіавійнаСША
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