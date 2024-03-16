Семья погибшей украинской журналистки Кувшиновой будет судиться с Fox News

Семья 24-летней фиксерки и журналистки из Украины Александры Кувшиновой, которая погибла в марте 2022 года, подала иск против американской телекомпании Fox News.

Источник: Business insider

Детали: Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подали родители Кувшиновой и Шейн Томсон, советник по вопросам безопасности SEPAR, британского охранного агентства, которое в то время работало по контракту с Fox News.

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В иске телекомпания обвиняется в халатности, поскольку она отправила команду журналистов, работавших по контракту с Fox News, в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения местных чиновников и консультанта по вопросам безопасности, который рекомендовал им не делать этого.

Отец Александры считает, что его дочь была безосновательно подвергнута опасности.

Fox News опубликовали заявление, в котором заявили, что продолжают оплакивать гибель Кувшиновой и Пьера Закжевского, но будут "с уважением защищаться от недостоверных утверждений в рамках этого иска".