У 5-поверхівці в Сумах, куди влучив "Шахед", завершили роботи: тіло дівчини не знайшли
Субота, 16 березня 2024, 17:23
У суботу вдень співробітники ДСНС завершили аварійно-пошукові роботи у 5-поверхівці, в яку влучив ворожий "Шахед" 13 березня.
Джерело: речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка у коментарі Суспільному
Деталі: Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ. При цьому тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі, знайти не вдалося.
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Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні. З-під завалів за цей час дістали тіла трьох загиблих людей.
Зазначається, що в перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, вночі траплялися повторні загоряння, тому рятувальники працювали безперервно. Припинялися лише роботи з демонтажу у нічний час.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед", один із них влучив у багатоквартирний будинок. Спершу повідомлялося про 2 загиблих і 8 поранених.
- 14 березня кількість жертв цього удару зросла до 3.