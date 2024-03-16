У 5-поверхівці в Сумах, куди влучив "Шахед", завершили роботи: тіло дівчини не знайшли

5-поверхівка в Сумах після удару "Шахеда", фото ДСНС

У суботу вдень співробітники ДСНС завершили аварійно-пошукові роботи у 5-поверхівці, в яку влучив ворожий "Шахед" 13 березня.

Джерело: речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка у коментарі Суспільному

Деталі: Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ. При цьому тіло дівчини, яка мешкала на п'ятому поверсі, знайти не вдалося.

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Аварійно-пошукові роботи тривали 4 дні. З-під завалів за цей час дістали тіла трьох загиблих людей.

Зазначається, що в перші дні на місці влучання перебувало більше сотні пожежників, вночі траплялися повторні загоряння, тому рятувальники працювали безперервно. Припинялися лише роботи з демонтажу у нічний час.

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