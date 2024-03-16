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В 5-этажке в Сумах, куда попал "Шахед", завершили работы: тело девушки не нашли

Катерина ТищенкоСуббота, 16 марта 2024, 17:23
В 5-этажке в Сумах, куда попал Шахед, завершили работы: тело девушки не нашли
5-этажка в Сумах после удара "Шахеда", фото ГСЧС

В субботу днем сотрудники ГСЧС завершили аварийно-поисковые работы в 5-этажке, в которую попал вражеский "Шахед" 13 марта.

Источник: представитель ГСЧС Сумщины Олег Стрелка в комментарии Суспільному

Детали: Спасатели разобрали все, к чему имели доступ. При этом тело девушки, которая жила на пятом этаже, найти не удалось.

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Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня. Из-под завалов за это время достали тела трех погибших людей.

Отмечается, что в первые дни на месте попадания находилось более сотни пожарных, ночью случались повторные возгорания, поэтому спасатели работали непрерывно. Прекращались только работы по демонтажу в ночное время.

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Темы: Сумыбеспилотникивойна
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