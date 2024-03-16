В 5-этажке в Сумах, куда попал "Шахед", завершили работы: тело девушки не нашли
Суббота, 16 марта 2024, 17:23
В субботу днем сотрудники ГСЧС завершили аварийно-поисковые работы в 5-этажке, в которую попал вражеский "Шахед" 13 марта.
Источник: представитель ГСЧС Сумщины Олег Стрелка в комментарии Суспільному
Детали: Спасатели разобрали все, к чему имели доступ. При этом тело девушки, которая жила на пятом этаже, найти не удалось.
Реклама:
Аварийно-поисковые работы продолжались 4 дня. Из-под завалов за это время достали тела трех погибших людей.
Отмечается, что в первые дни на месте попадания находилось более сотни пожарных, ночью случались повторные возгорания, поэтому спасатели работали непрерывно. Прекращались только работы по демонтажу в ночное время.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 13 марта российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками типа "Шахед", один из них попал в многоквартирный дом. Сначала сообщалось о 2 погибших и 8 раненых.
- 14 марта количество жертв этого удара возросло до 3.