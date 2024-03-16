Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості

Президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських НПЗ заявив, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю.

Я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що на удар по Одесі, який забрав 21 життя, "обов’язково будуть Росії відповіді в суто військовому плані".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: