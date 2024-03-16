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Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості

Катерина ТищенкоСубота, 16 березня 2024, 20:38
Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських НПЗ заявив, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю.

Я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що на удар по Одесі, який забрав 21 життя, "обов’язково будуть Росії відповіді в суто військовому плані".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Останнім часом СБУ активно атакує дронами нафтопереробні заводи в Росії. Так, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три НПЗ: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.
  • У ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України. За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

Теми: ЗеленськийРосіябезпілотникивійна
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