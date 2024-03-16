Зеленський: Багато хто побачив, що російська система війни має вразливості
Президент Володимир Зеленський після серії ударів по російських НПЗ заявив, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю.
Я дякую Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую й нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі".
Деталі: Зеленський також підкреслив, що на удар по Одесі, який забрав 21 життя, "обов’язково будуть Росії відповіді в суто військовому плані".
Передісторія:
- Останнім часом СБУ активно атакує дронами нафтопереробні заводи в Росії. Так, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три НПЗ: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.
- У ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України. За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.