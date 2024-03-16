Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Многие увидели, что российская система войны имеет уязвимости

Катерина ТищенкоСуббота, 16 марта 2024, 20:38
Зеленский: Многие увидели, что российская система войны имеет уязвимости
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский после серии ударов по российским НПЗ заявил, что Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.

Источник: вечернее обращение президента

Реклама:

Прямая речь: "В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием.

Я благодарю Вооруженные Силы Украины, СБУ и Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо и нашему оборонно-промышленному комплексу – всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что на удар по Одессе, который унес 21 жизнь, "обязательно будут России ответы в чисто военном плане".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ЗеленскийРосcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов

футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024

видеоЗеленский: В ракетах, которыми россияне ударили по Киеву, около 1500 иностранных компонентов

Поляки разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

фото, видео"Схемы" нашли у семьи главы АМКУ Кириленко недвижимости на 70 миллионов

Орбан написал Путину письмо, в котором поздравил с "победой на выборах"

Все новости...
Буданов о рейдах РДК и "Свободы России": Они становятся силой, будем помогать
С юга движутся вражеские беспилотники: атакуют Одессу
В Одессе была слышна работа ПВО и взрывы
В юго-восточных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Последние новости
01:05
МВФ выделяет Украине очередной транш в размере $880 миллионов
00:37
Фон дер Ляйен: Есть несколько веских причин повысить тарифы на зерно и масличные из РФ
00:14
Европейский Совет призвал одобрить переговорную рамку для Украины, чтобы безотлагательно начать работу
00:06
футболОпределился соперник сборной Украины в финале плей-офф квалификации Евро-2024
23:51
футболСборная Украины вырвала победу над Боснией и Герцеговиной в плей-офф квалификации Евро-2024
23:45
В Харькове идентифицировали 4 погибших в результате ракетного удара 20 марта – полиция
23:35
Британка купила на ярмарке брошь за 35 долларов: о ее ценности она узнала спустя 35 лет
23:30
Топ-генерал Франции: Поддержка Украины могла бы выйти за рамки поставок оружия
23:12
Деревянные приборы и крышечки не для всех: McDonald's в Украине отказывается от пластика
22:57
США предложили G7 механизм, чтобы привлечь для Украины $50 млрд с росактивов
Все новости...
Реклама: