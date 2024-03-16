Зеленский: Многие увидели, что российская система войны имеет уязвимости
Президент Владимир Зеленский после серии ударов по российским НПЗ заявил, что Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием.
Я благодарю Вооруженные Силы Украины, СБУ и Главное управление разведки за новую украинскую дальнобойность. Конечно, спасибо и нашему оборонно-промышленному комплексу – всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность – то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе".
Детали: Зеленский также подчеркнул, что на удар по Одессе, который унес 21 жизнь, "обязательно будут России ответы в чисто военном плане".
Предыстория:
- В последнее время СБУ активно атакует дронами нефтеперерабатывающие заводы в России. Так, в ночь на 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три НПЗ: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.
- В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины. По словам источника УП, суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.