Беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России
В ночь на воскресенье жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.
Источник: Astra, российское пропагандистское издание ТАСС
Детали: По предварительной информации, беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.
Российские пропагандисты подтвердили факт атаки беспилотников, но заявили, что "беспилотники нейтрализованы", хотя на видео видно удары БпЛА.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu
Дословно ТАСС: "Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024
Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f
Дополнено в 3.28: По информации РИА Новости, на территории завода в Славянске-на-Кубани локальное горение, основная площадь пожара уже ликвидирована. Пострадал один работник, сообщил глава района.
В 3.33 местные власти сообщили, что пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован полностью.
По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ. Пострадавших в результате пожара нет, угрозы населенному пункту тоже нет.
Предыстория:
- В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.