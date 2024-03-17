Беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России

В ночь на воскресенье жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Astra, российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: По предварительной информации, беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.

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Российские пропагандисты подтвердили факт атаки беспилотников, но заявили, что "беспилотники нейтрализованы", хотя на видео видно удары БпЛА.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/Ex1tOpBDNu — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

ВИДЕО ДНЯ

Дословно ТАСС: "Несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ, беспилотники нейтрализованы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Безпілотники атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії

Відео: Astra pic.twitter.com/TrTmxPz46f — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 17, 2024

Дополнено в 3.28: По информации РИА Новости, на территории завода в Славянске-на-Кубани локальное горение, основная площадь пожара уже ликвидирована. Пострадал один работник, сообщил глава района.

В 3.33 местные власти сообщили, что пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован полностью.

По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ. Пострадавших в результате пожара нет, угрозы населенному пункту тоже нет.

Предыстория: