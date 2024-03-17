ISW: Росія телефонує родичам полонених, щоб розпалити невдоволення. Раніше це вдавалося
Російські діячі намагаються використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Військові аналітики припускають, що, ймовірно, що росіяни діють в рамках інформаційної кампанії "Майдан-3".
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому.
Як повідомляється, російські діячі закликають родичів до протестів з цього приводу. Лубінець заявив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими.
Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", про яку раніше повідомляла Служба безпеки України.
Росіяни мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.
ISW зазначив, що Росія і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.
Ключові висновки ISW за 16 березня:
- Служба безпеки України провела серію успішних ударів з безпілотників по трьох російських нафтопереробних заводах у Самарській області.
- "Російський добровольчий корпус" продовжує обмежені транскордонні рейди до Бєлгородської та Курської областей.
- Російська влада призначила Бориса Ковальчука, сина "особистого банкіра" президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука на посаду в Адміністрації президента Росії.
- Російська влада пригрозила тим, хто зірве вибори, і деяким російським громадянам, які продовжують спроби зірвати голосування на президентських виборах в Росії 16 березня.
- Країни "Великої сімки" (G7) опублікували 15 березня спільну заяву, в якій застерегли Іран від передачі Росії балістичних ракет або пов'язаних з ними технологій.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на межі Донецької та Запорізької областей.
- Російське інсайдерське джерело повідомило 16 березня, що директор Росгвардії Віктор Золотов скасував угоду, яка дозволяла колишнім підрозділам "ПВК Вагнер" діяти незалежно у складі Росгвардії.