ISW: Росія телефонує родичам полонених, щоб розпалити невдоволення. Раніше це вдавалося

Російські діячі намагаються використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики припускають, що, ймовірно, що росіяни діють в рамках інформаційної кампанії "Майдан-3".

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому.

Як повідомляється, російські діячі закликають родичів до протестів з цього приводу. Лубінець заявив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими.

Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", про яку раніше повідомляла Служба безпеки України.

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Росіяни мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

ISW зазначив, що Росія і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.

Ключові висновки ISW за 16 березня: