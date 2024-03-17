Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Росія телефонує родичам полонених, щоб розпалити невдоволення. Раніше це вдавалося

Олена ІвашківНеділя, 17 березня 2024, 04:44
ISW: Росія телефонує родичам полонених, щоб розпалити невдоволення. Раніше це вдавалося
Фото ілюстративне: Pixabay

Російські діячі намагаються використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики припускають, що, ймовірно, що росіяни діють в рамках інформаційної кампанії "Майдан-3".

Реклама:

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі російські діячі телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому. 

Як повідомляється, російські діячі закликають родичів до протестів з цього приводу. Лубінець заявив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. 

Ці російські інформаційні операції, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії "Майдан-3", про яку раніше повідомляла Служба безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і забити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом. 

ISW зазначив, що Росія і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.

Ключові висновки ISW за 16 березня:

  • Служба безпеки України провела серію успішних ударів з безпілотників по трьох російських нафтопереробних заводах у Самарській області.
  • "Російський добровольчий корпус" продовжує обмежені транскордонні рейди до Бєлгородської та Курської областей.
  • Російська влада призначила Бориса Ковальчука, сина "особистого банкіра" президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука на посаду в Адміністрації президента Росії.
  • Російська влада пригрозила тим, хто зірве вибори, і деяким російським громадянам, які продовжують спроби зірвати голосування на президентських виборах в Росії 16 березня.
  • Країни "Великої сімки" (G7) опублікували 15 березня спільну заяву, в якій застерегли Іран від передачі Росії балістичних ракет або пов'язаних з ними технологій.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на межі Донецької та Запорізької областей.
  • Російське інсайдерське джерело повідомило 16 березня, що директор Росгвардії Віктор Золотов скасував угоду, яка дозволяла колишнім підрозділам "ПВК Вагнер" діяти незалежно у складі Росгвардії.

Теми: ISWвійнаРосіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Нам потрібна доба": Шмигаль розповів, як повертатимуть світло українцям

Альянс готовий до конфлікту з РФ — голова Військового комітету НАТО

фото, відео, доповнено 5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян

У "Дії" з’явилися документи про освіту

США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

фото По ДніпроГЕС було два прямих влучання: ГЕС-2 у критичному стані − Укргідроенерго

Усі новини...
ISW
Росіяни намагаються дестабілізувати українські оборонні лінії і готуються до нового наступу – ISW
Росіяни задіюють резерви, щоб підтримувати наступальні операції на сході України – ISW
ISW попередив про небезпеку раптового прориву російських військ
Останні новини
18:18
Повітряні сили повідомили про загрозу балістики, в Одесі чутно вибухи
18:01
Поблизу Львова водій збив козулю й залишив її на трасі: тварину врятували волонтери
17:52
Зеленський провів "енергетичну" Ставку
17:42
фото, відеоПідприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тис.
17:40
Олег Скрипка випустив новий кліп "Номад", який створив штучний інтелект
17:34
Уряд схвалив законопроєкт з підвищення акцизу на паливо
17:19
У меню – "Мрія педофіла" і "Повія": що відомо про скандал з харківським баром
17:11
Завдяки Катару вдалося повернути дев'ятьох українських дітей
17:08
Закон у штаті Теннессі захищатиме музичну індустрію від штучного інтелекту
17:08
фотоПонад 35 тисяч киян ховалися у метро цієї ночі
Усі новини...
Реклама: