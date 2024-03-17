ISW: Россия звонит родственникам пленных, чтобы разжечь недовольство. Ранее это удавалось

Российские деятели пытаются использовать родственников украинских военнопленных для разжигания внутреннего недовольства в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики предполагают, что, вероятно, что россияне действуют в рамках информационной кампании "Майдан-3".

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 16 марта, что неизвестные российские деятели звонят родственникам украинских военнопленных и утверждают, что Россия готова вернуть украинских военнопленных, но украинское руководство препятствует этому.

Как сообщается, российские деятели призывают родственников к протестам по этому поводу. Лубинец заявил, что Украина никогда не прекращала обмены военнопленными.

Эти российские информационные операции, вероятно, являются частью информационной кампании "Майдан-3", о которой ранее сообщала Служба безопасности Украины.

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Россияне имеют целью посеять внутреннее недовольство в Украине и забить клин между гражданским населением и военно-политическим руководством.

ISW отметил, что Россия и раньше успешно использовала информационные операции, в том числе прямую переписку через мобильные телефоны с украинским гражданским населением, для разжигания насильственных протестов в Украине.

Ключевые выводы ISW за 16 марта: