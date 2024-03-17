ISW: Россия звонит родственникам пленных, чтобы разжечь недовольство. Ранее это удавалось
Российские деятели пытаются использовать родственников украинских военнопленных для разжигания внутреннего недовольства в Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики предполагают, что, вероятно, что россияне действуют в рамках информационной кампании "Майдан-3".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 16 марта, что неизвестные российские деятели звонят родственникам украинских военнопленных и утверждают, что Россия готова вернуть украинских военнопленных, но украинское руководство препятствует этому.
Как сообщается, российские деятели призывают родственников к протестам по этому поводу. Лубинец заявил, что Украина никогда не прекращала обмены военнопленными.
Эти российские информационные операции, вероятно, являются частью информационной кампании "Майдан-3", о которой ранее сообщала Служба безопасности Украины.
Россияне имеют целью посеять внутреннее недовольство в Украине и забить клин между гражданским населением и военно-политическим руководством.
ISW отметил, что Россия и раньше успешно использовала информационные операции, в том числе прямую переписку через мобильные телефоны с украинским гражданским населением, для разжигания насильственных протестов в Украине.
Ключевые выводы ISW за 16 марта:
- Служба безопасности Украины провела серию успешных ударов с беспилотников по трем российским нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области.
- "Русский добровольческий корпус" продолжает ограниченные трансграничные рейды в Белгородскую и Курскую области.
- Российские власти назначили Бориса Ковальчука, сына "личного банкира" президента России Владимира Путина, Юрия Ковальчука на должность в Администрации президента России.
- Российские власти пригрозили тем, кто сорвет выборы, и некоторым российским гражданам, которые продолжают попытки сорвать голосование на президентских выборах в России 16 марта.
- Страны "Большой семерки" (G7) опубликовали 15 марта совместное заявление, в котором предостерегли Иран от передачи России баллистических ракет или связанных с ними технологий.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей.
- Российский инсайдерский источник сообщил 16 марта, что директор Росгвардии Виктор Золотов отменил соглашение, которое позволяло бывшим подразделениям "ЧВК Вагнер" действовать независимо в составе Росгвардии.