Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НПЗ в Сызрани, который атаковала Украина, тушили более суток

Воскресенье, 17 марта 2024, 08:28
НПЗ в Сызрани, который атаковала Украина, тушили более суток
скриншот

Утром 17 марта стало известно, что пожар ликвидирован на Сызранском НПЗ в Самарской области, который украинские военные атаковали более суток назад.

Источник: РИА Новости

Детали: О полной ликвидации пожара сообщили после 7 утра 17 марта, то есть с момента атаки беспилотников прошло более суток.

Реклама:

Что предшествовало: Власти Самарской области РФ сообщили о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после ударов беспилотников.

Позже стало известно, что это отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.

Знать больше: "Бавовна пылала и будет пылать". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Последние новости
18:40
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
18:40
Зеленский сообщил об открытии в Киеве Офиса реестра ущерба от агрессии РФ
18:35
Путин снова хочет погрузить Украину в темноту: о целях и последствиях крупнейшей атаки по энергетике
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
Все новости...
Реклама: