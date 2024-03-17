НПЗ в Сызрани, который атаковала Украина, тушили более суток

Утром 17 марта стало известно, что пожар ликвидирован на Сызранском НПЗ в Самарской области, который украинские военные атаковали более суток назад.

Источник: РИА Новости

Детали: О полной ликвидации пожара сообщили после 7 утра 17 марта, то есть с момента атаки беспилотников прошло более суток.

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Что предшествовало: Власти Самарской области РФ сообщили о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после ударов беспилотников.

Позже стало известно, что это отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.

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