НПЗ в Сызрани, который атаковала Украина, тушили более суток
Воскресенье, 17 марта 2024, 08:28
Утром 17 марта стало известно, что пожар ликвидирован на Сызранском НПЗ в Самарской области, который украинские военные атаковали более суток назад.
Источник: РИА Новости
Детали: О полной ликвидации пожара сообщили после 7 утра 17 марта, то есть с момента атаки беспилотников прошло более суток.
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Что предшествовало: Власти Самарской области РФ сообщили о пожарах на нефтеперерабатывающих заводах после ударов беспилотников.
Позже стало известно, что это отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.
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