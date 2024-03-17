Путін запевняє, що був готовий обміняти Навального, але сталася "сумна подія"
Російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці "сумною подією" і заявив, що нібито був готовий його обміняти.
Джерело: Путін під час виступу у своєму виборчому штабі в неділю ввечері, передають РИА Новости і ТАСС
Пряма мова: "Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди сумна подія. Ну, у нас були й інші випадки, коли люди в місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало, і неодноразово".
"Я вам скажу, це буде несподівано. За кілька днів до відходу пана Навального з життя мені деякі колеги, деякі люди сказали, що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах. Ви можете мені повірити чи ні, людина, яка зі мною говорила, ще фразу не закінчила, а я сказав: "Я згоден". Тільки за однієї умови: ми його поміняємо, щоб він не повертався, нехай там сидить. Але, на жаль, сталося те, що сталося".
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
- 26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.
- За даними Reuters, Навальний знав про підготовку обміну та погоджувався на нього.