Путін запевняє, що був готовий обміняти Навального, але сталася "сумна подія"

Російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці "сумною подією" і заявив, що нібито був готовий його обміняти.

Джерело: Путін під час виступу у своєму виборчому штабі в неділю ввечері, передають РИА Новости і ТАСС

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Пряма мова: "Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди сумна подія. Ну, у нас були й інші випадки, коли люди в місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало, і неодноразово".

"Я вам скажу, це буде несподівано. За кілька днів до відходу пана Навального з життя мені деякі колеги, деякі люди сказали, що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах. Ви можете мені повірити чи ні, людина, яка зі мною говорила, ще фразу не закінчила, а я сказав: "Я згоден". Тільки за однієї умови: ми його поміняємо, щоб він не повертався, нехай там сидить. Але, на жаль, сталося те, що сталося".

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