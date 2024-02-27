Навальний погодився на обмін, про який домовлялися з Кремлем – Reuters

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який помер в ув’язненні, знав про підготовку обміну та погоджувався на нього, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Дослівно: "Одне з російських джерел, обізнане з ходом переговорів, повідомило агентству Reuters, що обмін ув'язненими мав відбутися в середині лютого і що і Навальний, і його дружина дали на це згоду".

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Деталі: Повідомляється, що спочатку план передбачав обмін тільки кореспондента WSJ Евана Гершковича, якого Кремль звинувачує у шпигунстві.

Російський диктатор володимир Путін був готовий його обміняти на офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні. "Але німці були категорично проти, бо це була американська проблема. Коли в цьому плані з'явився Навальний, німці нарешті погодилися", - розповіло джерело.

"Остаточно все підтвердилося, коли (канцлер Німеччини Олаф) Шольц поїхав до Штатів (він провів переговори в Білому домі 9 лютого). Тоді вже обговорювалися деталі, коли і де все це буде відбуватися", - розповіло джерело.

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Обидва російські джерела припустили, що шанси Гершковича бути обміняним тепер зменшилися. "Вони знову будуть шукати варіанти, але ми повернулися до моменту арешту Гершковича. Нічого не обговорюється", - зазначило російське джерело.

Що було раніше:

25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.

26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Передісторія: