Путин уверяет, что был готов обменять Навального, но случилось "печальное событие"

Российский диктатор Владимир Путин назвал смерть оппозиционера Алексея Навального в российской тюрьме "печальным событием" и заявил, что якобы был готов его обменять.

Источник: Путин во время выступления в своем избирательном штабе в воскресенье вечером, передают РИА Новости и ТАСС

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Прямая речь: "Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно".

"Я вам скажу, это будет неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить или нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен". Только при одном условии: мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но, к сожалению, случилось то, что случилось".

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