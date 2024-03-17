Путин уверяет, что был готов обменять Навального, но случилось "печальное событие"
Российский диктатор Владимир Путин назвал смерть оппозиционера Алексея Навального в российской тюрьме "печальным событием" и заявил, что якобы был готов его обменять.
Источник: Путин во время выступления в своем избирательном штабе в воскресенье вечером, передают РИА Новости и ТАСС
Прямая речь: "Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно".
"Я вам скажу, это будет неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить или нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен". Только при одном условии: мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но, к сожалению, случилось то, что случилось".
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- 26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.
- По данным Reuters, Навальный знал о подготовке обмена и соглашался на него.