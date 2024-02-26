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ФБК: Перед смертю Навального з Кремлем домовлялися про його обмін

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 лютого 2024, 13:12
ФБК: Перед смертю Навального з Кремлем домовлялися про його обмін
Олексій Навальний, фото: Getty Images

Голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Джерело: оприлюднене відео ФБК

Пряма мова Пєвчіх: "Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися. Навальний у найближчі дні повинен був опинитись на волі. Тому що ми добились рішення про його обмін".

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Деталі: За її словами, на початку лютого президенту РФ Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального.

"Я отримала підтвердження, що переговори ведуться та знаходяться на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито", - зазначила Пєвчіх.

Пєвчіх розповіла, що з початку війни соратники Навального працювали над можливістю "гуманітарного обміну" опозиційного політки за допомогою розслідувача Христо Грозєва.

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Вона повідомила, що реалізація цього плану зайняла цілих 2 роки. "Навесні минулого року наш план отримав схвалення. Все могло відбутись вже тоді, рік назад. Але не відбулося. Це було безкінечним зламаним телефоном", - вказала Пєвчіх.

Вона також додала, що пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну доніс Роман Абрамович, як неформальний перемовник.

"Я розповідаю, чому Навального вбили саме зараз. Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова, це обміняти його на Навального. Ах, так, подумав Путін! Навального на волі я не потерплю. І раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутись від предмету торгу. Поміняти потім, за нагоди, на когось ще. Це абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, це поведінка божевільного мафіозі. Суть у тому, що Путін збожеволів від ненависті до Навального", - підкреслила голова ФБК.

Нагадаємо: 25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
  • 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон. 
  • 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.

Теми: НавальнийРосія
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