ФБК: Перед смертю Навального з Кремлем домовлялися про його обмін

Голова Міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Джерело: оприлюднене відео ФБК

Пряма мова Пєвчіх: "Олексій Навальний міг би прямо зараз, прямо сьогодні сидіти на цьому місці. Це не фігура мови, це могло і повинно було статися. Навальний у найближчі дні повинен був опинитись на волі. Тому що ми добились рішення про його обмін".

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Деталі: За її словами, на початку лютого президенту РФ Володимиру Путіну запропонували обміняти кілера, офіцера ФСБ Вадіма Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального.

"Я отримала підтвердження, що переговори ведуться та знаходяться на фінальній стадії увечері 15 лютого. 16 лютого Олексія було вбито", - зазначила Пєвчіх.

Пєвчіх розповіла, що з початку війни соратники Навального працювали над можливістю "гуманітарного обміну" опозиційного політки за допомогою розслідувача Христо Грозєва.

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Вона повідомила, що реалізація цього плану зайняла цілих 2 роки. "Навесні минулого року наш план отримав схвалення. Все могло відбутись вже тоді, рік назад. Але не відбулося. Це було безкінечним зламаним телефоном", - вказала Пєвчіх.

Вона також додала, що пропозицію про обмін Навального Володимиру Путіну доніс Роман Абрамович, як неформальний перемовник.

"Я розповідаю, чому Навального вбили саме зараз. Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова, це обміняти його на Навального. Ах, так, подумав Путін! Навального на волі я не потерплю. І раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутись від предмету торгу. Поміняти потім, за нагоди, на когось ще. Це абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, це поведінка божевільного мафіозі. Суть у тому, що Путін збожеволів від ненависті до Навального", - підкреслила голова ФБК.

Нагадаємо: 25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.

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