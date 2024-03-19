Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 50 обстрілів територій Сумської області: атакували ракетами, КАБами, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В області зафіксували 214 вибухів.

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Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

По Хотінськаій громаді ворог бив з міномета, 9 вибухів.

Юнаківську громаду обстрілював з артилерії і міномета, усього – 28 вибухів.

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По Білопільській громаді росіяни били з міномета, артилерії, танка, СПГ – 84 вибухи.

На територію Миропільської громади ворог скинув 17 мін.

По Великописарівській громаді були авіаудари КАБ, 24 вибухи. Крім того, громада зазнала ракетного удару, обстрілу з артилерії та міномета – ще 17 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксували обстріли дронами-камікадзе типу "FPV", артобстріли і також з міномета – 17 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії та міномета, 6 вибухів.

Шалигинську громаду обстрілював з міномета, 8 вибухів.

По цивільній інфраструктурі Конотопської громади росіяни здійснили ракетний удар, 2 вибухи.

По Миколаївській громаді теж завдали ракетного удару, 1 вибух.

Есманьську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї.

Знати більше: Як росіяни нищать Сумщину. Репортаж з прикордоння