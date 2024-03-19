Россияне атаковали Сумскую область ракетами, КАБами, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 50 обстрелов территорий Сумской области: атаковали ракетами, КАБами, сбрасывали мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В области зафиксировали 214 взрывов.

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Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.

По Хотинской громаде враг бил из миномета, 9 взрывов.

Юнаковскую громаду обстреливал из артиллерии и миномета, всего - 28 взрывов.

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По Белопольской громаде россияне били из миномета, артиллерии, танка, СПГ - 84 взрыва.

На территорию Миропольской громады враг сбросил 17 мин.

По Великописаревской громаде были авиаудары КАБ, 24 взрыва. Кроме того, громада подверглась ракетному удару, обстрелу из артиллерии и миномета – еще 17 взрывов.

В Середино-Будской громаде зафиксировали обстрелы дронами-камикадзе типа "FPV", артобстрелы и также из миномета – 17 взрывов.

По Краснопольской громаде враг ударил из артиллерии и миномета, 6 взрывов.

Шалыгинскую громаду обстреливал из миномета, 8 взрывов.

По гражданской инфраструктуре Конотопской громады россияне осуществили ракетный удар, 2 взрыва.

По Николаевской общине тоже нанесли ракетный удар, 1 взрыв.

Есманьскую общину обстреливали из стрелкового оружия.

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