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Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 19 березня 2024, 05:14
Путін хоче використати рекордну перемогу на виборах для затяжної війни в Україні – ISW
Путін, фото: РИА Новости

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін "рекордну перемогу" на президентських "виборах" намагається використати як передумову для затяжної війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримки своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні.

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Путін і високопоставлені російські чиновники стверджували, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка Путіна продемонстрували єдність Росії і довіру до Путіна.

Російська ЦВК заявила 18 березня, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що явка виборців на виборах в Росії була рекордною і склала 77,44%.

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ЦВК РФ заявила, що явка виборців на президентських виборах 2018 року в Росії склала 67,47%, а Путін переміг з 76,67% голосів.

Крім того, комісія заявила, що Путін отримав від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

В огляді вказують на те, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та, ймовірно, примушували українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими з огляду на велику кількість російських військ, що діють в окупованій Україні.

Також фахівці додають, що Путін, ймовірно, продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом "захисту" цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.

Ключові висновки ISW за 18 березня:

  • Путін незаконно анексував окупований Крим 10 років тому, створивши умови для повного завоювання України, якого й досі прагне.
  • Російська окупаційна влада постійно утискає українців на півострові – те, в чому Путін звинуватив український уряд, щоб виправдати своє вторгнення – і відтоді Росія мілітаризувала Крим для підтримки своїх ширших територіальних амбіцій проти України.
  • Російський диктатор намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримку своєї президентської кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні.
  • У відповідь на нещодавні пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона ввести західні війська в Україну Путін заявив, що військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні.
  • Путін знову наголосив на ідеї "санітарної зони" в Україні, що співзвучно з нещодавнім закликом заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва до повної ліквідації української державності та її поглинання Російською Федерацією.
  • Путін визнав, що російські проукраїнські добровольчі сили складаються з російських громадян, на тлі продовження транскордонних рейдів до Бєлгородської області 18 березня.
  • Глашатай МЗС Росії Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну у здійсненні 17 березня удару з безпілотника по військовій базі в невизнаному Придністров'ї ймовірно, в рамках гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови.
  • Нещодавно російські війська здійснили незначне просування в західній частині Запорізької області.
  • Путін заявив, що Росії необхідно сформувати очолюваний ветеранами російський "адміністративний корпус" в рамках ініціативи "Час героїв", яка дозволить включити російських ветеранів до складу російської робочої сили.

Теми: ПутінРосіявійнавибори
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