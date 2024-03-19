Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін "рекордну перемогу" на президентських "виборах" намагається використати як передумову для затяжної війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримки своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні.

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Путін і високопоставлені російські чиновники стверджували, що рекордна явка виборців і висока громадська підтримка Путіна продемонстрували єдність Росії і довіру до Путіна.

Російська ЦВК заявила 18 березня, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що явка виборців на виборах в Росії була рекордною і склала 77,44%.

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ЦВК РФ заявила, що явка виборців на президентських виборах 2018 року в Росії склала 67,47%, а Путін переміг з 76,67% голосів.

Крім того, комісія заявила, що Путін отримав від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

В огляді вказують на те, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та, ймовірно, примушували українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими з огляду на велику кількість російських військ, що діють в окупованій Україні.

Також фахівці додають, що Путін, ймовірно, продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом "захисту" цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.

Ключові висновки ISW за 18 березня: