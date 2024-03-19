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Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 19 марта 2024, 05:14
Путин хочет использовать рекордную победу на выборах для затяжной войны в Украине – ISW
Путин, фото: РИА Новости

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), российский диктатор Владимир Путин "рекордную победу" на президентских "выборах" пытается использовать как предпосылку для затяжной войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержки своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине.

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Путин и высокопоставленные российские чиновники утверждали, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка Путина продемонстрировали единство России и доверие к Путину.

Российский ЦИК заявил 18 марта, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

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ЦИК РФ заявила, что явка избирателей на президентских выборах 2018 года в России составила 67,47%, а Путин победил с 76,67% голосов.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В обзоре указывают на то, что российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина в оккупированной Украине и, вероятно, заставляли украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, действующих в оккупированной Украине.

Также специалисты добавляют, что Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания длительной оккупации территорий Украины под видом "защиты" гражданского населения, которое находится в опасности только из-за российского вторжения.

Ключевые выводы ISW за 18 марта:

  • Путин незаконно аннексировал оккупированный Крым 10 лет назад, создав условия для полного завоевания Украины, к которому до сих пор стремится.
  • Российская оккупационная власть постоянно притесняет украинцев на полуострове - то, в чем Путин обвинил украинское правительство, чтобы оправдать свое вторжение - и с тех пор Россия милитаризировала Крым для поддержки своих более широких территориальных амбиций против Украины.
  • Российский диктатор пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержку своей президентской кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине.
  • В ответ на недавние предложения президента Франции Эммануэля Макрона ввести западные войска в Украину Путин заявил, что военнослужащие НАТО уже находятся в Украине.
  • Путин вновь подчеркнул идею "санитарной зоны" в Украине, что созвучно с недавним призывом заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева к полной ликвидации украинской государственности и ее поглощению Российской Федерацией.
  • Путин признал, что российские проукраинские добровольческие силы состоят из российских граждан, на фоне продолжения трансграничных рейдов в Белгородскую область 18 марта.
  • Глашатай МИД России Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в осуществлении 17 марта удара с беспилотника по военной базе в непризнанном Приднестровье вероятно, в рамках гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию Молдовы.
  • Недавно российские войска совершили незначительное продвижение в западной части Запорожской области.
  • Путин заявил, что России необходимо сформировать возглавляемый ветеранами российский "административный корпус" в рамках инициативы "Время героев", которая позволит включить российских ветеранов в состав российской рабочей силы.

Темы: ПутинРосcиявойнавиборы
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