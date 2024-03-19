Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін після "перевиборів" у травні поїде до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 19 березня 2024, 12:13
Путін після перевиборів у травні поїде до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном – ЗМІ
Сі Цзіньпін, Володимир Путін, фото: Getty Images

Російський лідер Володимир Путін у травні 2024 року відвідає Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном, це може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після "президентських виборів".

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Одне з джерел агентства, яке говорило на умовах анонімності, зазначило: "Путін відвідає (у травні) Китай".

Реклама:

Reuters зазначає, що ці дані незалежно один від одного підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Кремль відмовився від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар.

Іноземні дипломати та спостерігачі заявили, що очікують, що Путін зробить Китай своєю першою зупинкою після переобрання. Офіційна інавгурація Путіна має відбутися приблизно 7 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Агентство нагадує, що у неділю Путін заявив журналістам, що Росія і Китай мають схожий глобальний світогляд, мають міцні відносини, частково завдяки добрим особистим стосункам Путіна і китайського лідера, і що Москва і Пекін розвиватимуть зв'язки і надалі в найближчі роки.

"Обидва лідери часто наголошували на своїй тісній особистій дружбі і зустрічалися понад 40 разів, востаннє - у жовтні, коли Путін був почесним гостем на саміті китайського "Поясу і шляху" в Пекіні", - зазначає Reuters.

Що було раніше:

  • Перед цим видання Politico дізналося, що Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня.
  • Повідомлялось, що Сі Цзіньпін привітав Путіна з "переобранням" на посаді правителя РФ та  заявив, що Китай налаштований підтримувати тісний зв'язок з Росією для просування їхнього партнерства.

Теми: ПутінСі ЦзіньпінРосіяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Зеленський повідомив, що Данілова переводять на інший напрямок

фото$100 тисяч хабаря: НАБУ та СБУ затримали двох депутатів Сумської облради

Усі новини...
Путін
Ердоган привітав Путіна з "перемогою на виборах" і згадав про переговори з Україною
Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW
У США хочуть визнати РФ державою-спонсором тероризму: кажуть, Путін - нелегітимний
Останні новини
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
23:12
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
22:44
Угорщина не відновить заборону на імпорт українського меду попри протести
22:40
фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію
22:20
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
22:19
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених
22:18
фотоУ піраміді знайшли рідкісні зображення життя знаті стародавнього Єгипту
22:09
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від розміщення ОВДП
22:04
У суверенних водах Іспанії зафіксували два російські десантні кораблі й танкер
Усі новини...
Реклама: