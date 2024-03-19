Путін після "перевиборів" у травні поїде до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном – ЗМІ

Російський лідер Володимир Путін у травні 2024 року відвідає Китай для переговорів з Сі Цзіньпіном, це може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля після "президентських виборів".

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: Одне з джерел агентства, яке говорило на умовах анонімності, зазначило: "Путін відвідає (у травні) Китай".

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Reuters зазначає, що ці дані незалежно один від одного підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Кремль відмовився від коментарів. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар.

Іноземні дипломати та спостерігачі заявили, що очікують, що Путін зробить Китай своєю першою зупинкою після переобрання. Офіційна інавгурація Путіна має відбутися приблизно 7 травня.

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Агентство нагадує, що у неділю Путін заявив журналістам, що Росія і Китай мають схожий глобальний світогляд, мають міцні відносини, частково завдяки добрим особистим стосункам Путіна і китайського лідера, і що Москва і Пекін розвиватимуть зв'язки і надалі в найближчі роки.

"Обидва лідери часто наголошували на своїй тісній особистій дружбі і зустрічалися понад 40 разів, востаннє - у жовтні, коли Путін був почесним гостем на саміті китайського "Поясу і шляху" в Пекіні", - зазначає Reuters.

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