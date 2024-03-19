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Путин после "перевыборов" в мае поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 19 марта 2024, 12:13
Путин после перевыборов в мае поедет в Китай на встречу с Си Цзиньпином - СМИ
Си Цзиньпин, Владимир Путин, фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин в мае 2024 года посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином, это может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после "президентских выборов".

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Один из источников агентства, который говорил на условиях анонимности, отметил: "Путин посетит (в мае) Китай".

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Reuters отмечает, что эти данные независимо друг от друга подтвердили еще четыре источника, которые также говорили на условиях анонимности.

Кремль отказался от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментарии.

Иностранные дипломаты и наблюдатели заявили, что ожидают, что Путин сделает Китай своей первой остановкой после переизбрания. Официальная инаугурация Путина должна состояться примерно 7 мая.

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Агентство напоминает, что в воскресенье Путин заявил журналистам, что Россия и Китай имеют схожее глобальное мировоззрение, имеют прочные отношения, частично благодаря хорошим личным отношениям Путина и китайского лидера, и что Москва и Пекин будут развивать связи и в дальнейшем в ближайшие годы.

"Оба лидера часто подчеркивали свою тесную личную дружбу и встречались более 40 раз, последний раз - в октябре, когда Путин был почетным гостем на саммите китайского "Пояса и пути" в Пекине", - отмечает Reuters.

Что предшествовало:

  • Перед этим издание Politico узнало, что Си Цзиньпин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в начале мая.
  • Сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с "переизбранием" на посту правителя РФ и заявил, что Китай настроен поддерживать тесную связь с Россией для продвижения их партнерства.

Темы: ПутинСи ЦзиньпинРосcияКитай
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