В России назначили нового в.о. главкома ВМФ РФ
Вторник, 19 марта 2024, 12:34
Российского адмирала Александра Моисеева назначили исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ после увольнения с этой должности адмирала Николая Евменова.
Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС
Дословно: "Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте".
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Предыстория:
- 10 марта российские СМИ со ссылкой на источники писали, что предыдущий главком адмирал Николай Евменов лишился своей должности, которую занимал с мая 2019 года.
- Что стало причиной его отставки, не уточнялось. Однако незадолго до этого увольнения Россия потеряла несколько кораблей ЧФ РФ вследствие атаки украинских беспилотников.
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