В России назначили нового в.о. главкома ВМФ РФ

Российского адмирала Александра Моисеева назначили исполняющим обязанности главкома ВМФ РФ после увольнения с этой должности адмирала Николая Евменова.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС

Дословно: "Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте".

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Предыстория:

10 марта российские СМИ со ссылкой на источники писали, что предыдущий главком адмирал Николай Евменов лишился своей должности, которую занимал с мая 2019 года.

Что стало причиной его отставки, не уточнялось. Однако незадолго до этого увольнения Россия потеряла несколько кораблей ЧФ РФ вследствие атаки украинских беспилотников.