Данілов: Колись історики напишуть, що "Україна розбудила Європу"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що прийде час, і історики внесуть у літописи те, як Україна відкрила очі Європі на справжню Росію.

Джерело: Данілов в ефірі youtube-передачі "УП.ПІДСУМКИ"

Пряма мова: "Пройде час, і коли історики будуть описувати ці події, вони напишуть наступним чином: Україна врешті-решт збудила Європу. Ми своїми діями збудили Європу. Вони були в такому, скажімо так, політичному засинанні, вважали що немає ніяких загроз з боку авторитарної, автократичної, тоталітарної Росії. Врешті-решт, до них зараз почало доходити, що це дуже небезпечно".

Реклама:

Деталі: Данілов нагадав, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.