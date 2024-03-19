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Данілов: Колись історики напишуть, що "Україна розбудила Європу"

Євген КізіловВівторок, 19 березня 2024, 21:31
Данілов: Колись історики напишуть, що Україна розбудила Європу
Олексій Данілов. Фото: Getty Images

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що прийде час, і історики внесуть у літописи те, як Україна відкрила очі Європі на справжню Росію.

Джерело: Данілов в ефірі youtube-передачі "УП.ПІДСУМКИ"

Пряма мова: "Пройде час, і коли історики будуть описувати ці події, вони напишуть наступним чином: Україна врешті-решт збудила Європу. Ми своїми діями збудили Європу. Вони були в такому, скажімо так, політичному засинанні, вважали що немає ніяких загроз з боку авторитарної, автократичної, тоталітарної Росії. Врешті-решт, до них зараз почало доходити, що це дуже небезпечно".

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Деталі: Данілов нагадав, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

Теми: війнаісторіяДанілов
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