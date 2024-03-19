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Данилов: Когда-то историки напишут, что "Украина разбудила Европу"

Евгений КизиловВторник, 19 марта 2024, 21:31
Данилов: Когда-то историки напишут, что Украина разбудила Европу
Алексей Данилов. Фото: Getty Images

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что придет время, и историки внесут в летописи то, как Украина открыла глаза Европе на настоящую Россию.

Источник: Данилов в эфире youtube-передачи "УП.ИТОГИ"

Прямая речь: "Пройдет время, и когда историки будут описывать эти события, они напишут следующим образом: Украина в конце концов пробудила Европу. Мы своими действиями пробудили Европу. Они были в таком, скажем так, политическом засыпании, считали, что нет никаких угроз со стороны авторитарной, автократической, тоталитарной России. В конце концов, до них сейчас начало доходить, что это очень опасно".

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Детали: Данилов напомнил, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

Темы: войнаисторияДанилов
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